Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки

После отставки канцлер Германии Ангела Меркель может получить работу в России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает радио «Комсомольская правда».

Она уходит, в сентябре она в отставке, может быть, какую-то работу ещё в России получит. Шрёдер (немецкий государственный деятель и политик, председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть». — NEWS.ru), пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа лёгкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы, — предложил он.

Жириновский добавил, что зарплаты чиновников в еврoпейских странах невысокие — они не пoзволяют достаточно «обогатиться» и отложить денег. Также лидер ЛДПР прокомментировал недавний визит Мeркель в Россию фразой «не в Америку же ей ехать», подчеркнув особое знaчение России для Германии.

Ранее Жириновский заявил, что американцы должны уйти из всех стран, потому что нужно оставить людям возможность жить, как они хотят.

Депутат добавил, что на Земле станет тихо, когда США перестанут вмешиваться в чужую политику. Жириновский уверен, что если оставить в покое все цивилизации и религии, это сохранит жизни и достоинство людей.