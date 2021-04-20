Жириновский предложил изменить условия приёма абитуриентов в вузы

https://static.news.ru/photo/37f1e8ba-a1c2-11eb-a8e2-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в условия приёма абитуриентов в вузы. По его мнению, студентами должны становиться только те, кто привился от коронавируса.

В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек — ни один не сделал прививку, — приводит его слова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что вакцинацию должны пройти все, иначе пандемию коронавируса остановить не удастся.

Накануне Жириновский также высказался за запрет продажи путёвок на зарубежные курорты. По его словам, «вся зараза там» и отдыхающие завозят её в Россию.

Ранее сообщалось, что руководство Высшей школы экономики разрешило студентам вернуться на дистанционное обучение. По данным на 19 апреля, 84 учащихся, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе заразились COVID-19. С ними контактировали несколько сотен человек, в связи с чем было принято решение перевести их на удалёнку на две недели.