Жириновский предложил изменить порядок включения партий в бюллетени

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за отмену жеребьёвки при составлении бюллетеней на выборы. По его мнению, порядок включения в него партий должен быть иным, сообщает РИА Новости.

В частности, политик считает, что места в списке должны распределяться в зависимости от срока регистрации партии или подачи ей документов в ЦИК.

Мы по двум позициям должны быть первым номером. Зарегистрировались первыми и принесли документы в ЦИК. Почему те, кто сдали документы в конце, вытягивают более хорошие номера? Это не «Спортлото», — цитирует агентство лидера ЛДПР.

Кроме того, Жириновский считает, что необходимо учитывать и позицию партии — разрушительная она или созидательная.

Он также предсказал ряду партий провал на выборах в Госдуму. По его мнению, этим постигнет неудача из-за отсутствия «опыта, денег и людей».

Ранее сообщалось, что Центризбирком России провёл жеребьёвку, по итогам которого бюллетень на выборах в Госдуму возглавила КПРФ. В первую тройку также вошли «Зелёные» и ЛДПР. Всего в бюллетене представлено 154 партий. Последнее место в списке занимает Партия пенсионеров.