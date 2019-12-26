https://static.news.ru/photo/d88ccc3e-27e5-11ea-b573-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в студенческие годы отправлял генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу письмо с предложениями по реформе в сельском хозяйстве.

Об этом он сообщил в ходе заседания Государственного совета по вопросам аграрной политики.

Мне особенно приятно выступать сегодня, ибо я начал этой темой заниматься 52 года назад, когда многие сидящие здесь ещё не родились, я направил письмо Брежневу именно по сельскому хозяйству, какие нужны реформы, и по образованию, — цитирует Жириновского РИА Новости.

По словам лидера партии, в письме он предложил Брежневу отправить молодёжь из села учиться в город профессиям, связанным с сельским хозяйством. Жириновский рассказал, что, ещё будучи студентом понимал: городские студенты просто получали диплом в сельхоз вузах, но не ехали работать по специальности.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что нацеленность РФ на рост качества жизни в сёлах — принцип устойчивого развития страны.