Жириновский пожаловался на отсутствие танцплощадок для молодёжи

https://static.news.ru/photo/d351a8a4-6270-11eb-9fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жириновский заявил об отсутствии танцплощадок, где могла бы знакомиться молодёжь. Лидер ЛДПР не в первый раз высказывается о недостатке мест для молодых людей, где они могли бы встречаться и проводить досуг.

Жириновский предлагал предоставлять молодёжи залы, включая студенческие, для обсуждения общественно-политических вопросов, сообщает радио «Комсомольская правда».

Где они будут знакомиться? В ресторане? Невозможно. Мы сами сужаем возможности молодёжи создать семью... Москва — город одиноких молодых людей, до 25 лет они в основном одиноки... Надо помочь им встретиться... Сегодня пятница. Я попрошу вас — отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать, — вопрошает политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал деятельность Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Лидер ЛДПР отметил, что 32 года занимается политической деятельностью, однако даже он ничего не знает о функциях Росмолодёжи.