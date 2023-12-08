Жириновский появился на новых марках почты России

Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский

В России выпустили почтовую марку и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов. На марке представлен портрет политика с годами жизни и орден «За заслуги перед отечеством» I степени, которым Жириновский был награжден в 2021 году.

Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского, — указал Леонов.

Также на сайте издателя «РусМарка» сообщается, что указанная марка входит в серию «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». Тираж марки с Жириновским составил 98 тысяч экземпляров стоимостью 50 рублей за штуку.

Ранее стало известно, что ЛДПР продолжает использовать в своей работе технологии искусственного интеллекта и при необходимости может привлечь созданную нейросеть «Жириновский» к наблюдению за ходом электронного голосования на президентских выборах 2024 года, сообщили в пресс-службе партии. Там напомнили, что «Жириновский» успешно прошел испытания на выборах в сентябре 2023 года.

Впервые партия представила нейросеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Бот отвечает голосом Владимира Жириновского на вопросы пользователей, используя в качестве основы интервью, выступления и публикации политика.