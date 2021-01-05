Жириновский потребовал ужесточить правила содержания домашних животных

https://static.news.ru/photo/7edcc380-4f74-11eb-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточения правил содержания домашних животных после трагедии в Московской области, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка.

Неужели у депутатов Госдумы и депутатов Московской облдумы не просыпается совесть от таких новостей? ЛДПР неоднократно на протяжении последних 20 лет вносила разнообразные варианты законопроекта об ужесточении правил содержания домашних животных. Всё безуспешно. Отказываются принимать, — написал лидер либерал-демократов в своём Telegram-канале.

По словам Жириновского, ежегодно порядка 300–400 человек по всей стране погибают в результате нападения собак, но исполнительная власть никак не реагирует на эту печальную статистику. Как отметил глава ЛДПР, для уменьшения таких случаев для начала можно было бы издать инструкции или правила содержания питомцев.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как 2 января в подмосковной Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика.

Как сообщал NEWS.ru, в середине декабря в Ухте Республики Коми 46-летняя женщина погибла в результате нападения на неё стаи собак. С места происшествия в больницу также был доставлен 53-летний мужчина. Следствие установило, что ответственные чиновники ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова бездомных собак.