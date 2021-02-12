Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах

https://static.news.ru/photo/fe44880e-6d30-11eb-97f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в канун Дня всех влюблённых призвал супружеские пары спать в разных кроватях, а желательно — в разных комнатах. Если же это будут разные квартиры — будет ещё лучше, считает политик.

Так семейная чета будет успевать соскучиться друг по другу, полагает глава либерал-демократов.

На встрече с молодёжью он раскритиковал современные нравы, отметив, что муж с женой «плюхаются» в одну кровать, из-за чего «мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются». Кроме того, когда супруги живут в одной квартире, они всё время видятся и надоедают друг другу.

Когда <...> у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидании, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе, необязательно, что это закончится близкой связью, может, вы просто чай попьёте. <...> Люди все хорошие, все замечательные, но усталость есть, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Он также высказался за практику легализации публичных домов, объяснив это положительным эффектом — снижением количества психических заболеваний и убийств. Такую статистику, по словам лидера ЛДПР, он получил от мэра одного из турецких городов, где решили пойти по такому пути.

Ранее, как писал NEWS.ru, Жириновский назвал меры, которые помогут в борьбе с коррупцией в стране.