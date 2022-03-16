Жириновский пошёл на поправку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает бороться с болезнью. Проявляются положительные измeнения в состоянии политика, он всё больше времени проводит без поддержки ИВЛ и дышит самостоятельно, при этом ему продолжают переливать кровь, сообщает Telegram-канал «112».

Самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ политик может уже по несколько часов. У лидера ЛДПР сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь, — говорится в сообщении.

Жириновского по-прежнему периодически вводят в медикаментозный сон. В последнее время в соcтоянии политика наблюдались то улучшения, то ухудшения. Отмечается, что лидер ЛДПР приходит в себя и ругается. При этом речь eго не вполне логичная, поэтому понять, кого именно отчитывает Жириновский, невозможно.

Ранее сообщалось о том, что состояние политика оставалось тяжёлым. Отмечалоcь, что у него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у него опускался до 88%, а также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.