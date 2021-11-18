Жириновский попрощался с Валерием Рашкиным, назвав его вину очевидной

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попрощался с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося. По его словам, Госдума будет долго помнить «дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране». Об этом он заявил журналистам Первого канала: фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Ura.ru

Политик отметил , что в иносказательном смысле «провожает в последний путь» депутата КПРФ. По его словам, Рашкин «всю жизнь руководствовался недобрыми помыслами».

До этого в Telegram Жириновского был опубликован его комментарий по делу Рашкина, в котором он также назвал вину депутата очевидной. Лидер ЛДПР предположил, что Рашкин будет осуждён на длительный срок.

Он нарушил закон. Поэтому, Валерий Федорович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела, — заключил Жириновский.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте. На своём официальном канале в YouTube он опубликовал видеозапись, в которой пояснил, что перепутал лося с кабаном.

По факту незаконной охоты силовики возбудили уголовное дело и передали его в центральный аппарат Следственного комитета. Запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности был направлен в Думу 17 ноября. Глава нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что вопрос снятия неприкосновенности с депутата будут рассматривать 25 ноября. В случае возбуждения дела в отношении Рашкина ему может грозить до пяти лет лишения свободы.