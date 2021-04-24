Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/6bc9cd2e-a591-11eb-8cd3-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин наградил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Политика до этого уже отмечали орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016). Таким образом, депутат Госдумы стал полным кавалером.

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича, — говорится в публикации на сайте Кремля.

25 апреля 2021 года Жириновскому исполняется 75 лет. В день рождения он поделился своими мечтами с журналистами. В молодости политик хотел иметь собственную квартиру, сейчас мечтает стать первым лицом в государстве.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин может быть благодарен ему за то, что политик всегда шёл ему навстречу. Тем более, что все инициативы ЛДПР могли идти на пользу российскому лидеру. На первом этапе правления Путина большой вес имел бизнесмен Борис Березовский (умер в 2013-м) и люди, больше привязанные к западной демократии, чем истинные патриоты РФ, считает политик. И ЛДПР в этом плане могла сориентировать главу государства, так как на тот момент у партии власти не было чёткой идеологии.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, украинский лидер не имеет права на подобные инициативы.