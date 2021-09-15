Жириновский перепутал татарский и турецкий языки, обращаясь к избирателям

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к татарским избирателям перепутал языки и заговорил на турецком. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал URA.RU. Попытку заговорить на татарском политик предпринял, чтобы сгладить впечатление от его предложения переселить всех татар и башкир в Монголию.

Я, пользуясь случаем, по-татарски обращаюсь ко всем жителям, знающим татарский язык в нашей стране, — сказал политик.

После этого лидер ЛДПР начал говорить на турецком языке. Вначале он заявил о победе его партии на выборах, после чего процитировал стихотворение турецкого поэта и журналиста Фикрета Тевфика, посвящённое борьбе против эксплуататоров.

При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин отметил, что Жириновский исходил из родства этих языков. И те, к кому он обращался, его понимали.

Также отмечается, что попытку заговорить на татарском Жириновский предпринял, чтобы сгладить впечатление от его предложения переселить всех татар и башкир в Монголию.

Ранее Жириновский провёл митинг у посольства Афганистана в Москве, где выражал радость в связи с тем, что страна смогла «стать свободной» после прихода к власти запрещённых в России талибов.