Жириновский отметил золотую свадьбу

https://static.news.ru/photo/254e2916-5015-11eb-953b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский с женой Галиной (архивное фото) Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский отметил 50-летие супружеской жизни с Галиной Лебедевой. Золотую свадьбу они сыграли в узком кругу в одном из московских ресторанов.

Мы собрались под Рождество. И вот 50 лет назад это случилось, 6 января 1971 года. Какая-то радость была, потому что событие первое, — цитирует «МК» Жириновского.

Лидер ЛДПР добавил, что они с супругой узаконили свои отношения в Третьем дворце бракосочетаний в Текстильщиках, венчаться в Рождество было нельзя, поэтому они обвенчались только к серебряной свадьбе, в 1996 году.

Как писал NEWS.ru, в некоторых субъектах РФ предусмотрена финансовая поддержка пар, состоящих в браке на протяжении 50 лет. Так, в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийском округе юбилярам предоставляют выплаты в 50 тысяч рублей. В то же время в Москве семейным парам выплачивают 21 120 рублей, а в Удмуртии — 3448. Для предоставления выплат требуется подать соответствующее заявление в органы соцзащиты. Также в ряде регионов вместо финансовых поощрений предусмотрена организация банкетов для юбиляров, нередко им вручают памятные подарки.

В 2020 году золотую свадьбу отметили дрессировщик Юрий Куклачёв и его супруга Елена. Куклачёв свой брак считает поистине крепким. Секретом счастья он назвал то, что с первой брачной ночи в их доме «горит огонь» как в прямом, так и в переносном смысле. Оказывается, сразу после свадьбы будущий дрессировщик устроил романтический вечер при свечах и едва не спалил весь дом.