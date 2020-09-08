Жириновский о приговоре Ефремову: «Через два года выйдет по УДО»

https://static.news.ru/photo/31c121c2-f1d2-11ea-ae2f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. По его мнению, тот может выйти на свободу уже через два года.

Он пояснил, что приговор суда может быть существенно снижен при обжаловании в различных инстанциях. Кроме того, не исключено, что Ефремов попадёт под амнистию, которая может быть объявлена в 2021 году.

И через два года он выйдет по УДО, вот и всё! В любом случае, он проведёт в колонии меньше пяти лет, — сказал Жириновский «Радио 1».

Политик предположил, что в колонии Ефремов будет работать библиотекарем, вести театральный кружок.

Он также добавил, что страна уже устала от «дела Ефремова», которое длилось на протяжении трёх месяцев, сообщений об оппозиционере Алексее Навальном и событиях в Белоруссии.

Сейчас ефремовская эпопея закончилась, будем надеяться, что и эпопея Навального закончится тоже, — заявил он.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Получивший травмы водитель второго автомобиля скончался в больнице. Обвинение просило для актёра к 11 лет лишения свободы. Суд приговорил его к восьми годам колонии, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей одному из потерпевших по делу.

Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин назвал приговор Ефремову «позорищем». Он уверен, что актёр получил бы гораздо меньший срок, если бы его интересы представлял не Эльман Пашаев, а другой адвокат.