Жириновский заочно поспорил с Зюгановым о необходимости вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/3f7b6938-49ef-11eb-873a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мнение о том, что вакцинация от коронавируса необязательна, культивируют те, кто хочет нажиться на пандемии. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако государству выгодно, чтобы люди вообще не болели, подчеркнул политик.

Антипрививочные настроения провоцируют лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от ковида, — написал Жириновский в Telegram.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. Свою позицию он аргументировал тем, что у каждого препарата есть свои противопоказания.

Незадолго до того на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не прививаться.

Тем не менее, проведённый осенью партией «Единая Россия» опрос показал , что 73% россиян не согласны на прививку, а 4% уверены, что она вовсе не нужна, так как они уже переболели. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, а 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.