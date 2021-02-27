Жириновский назвал свой вес после скандального высказывания о чиновниках

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился с общественностью весьма личной информацией — он озвучил свой вес. По его словам, он стремится его снизить.
95. И я стараюсь пять убрать, чтобы было 90, — цитирует политика KP.RU.
Жириновский отметил, что по его мнению, лишний вес — это «чудовищно». Он назвал предел веса, которого должен достигать чиновник в России. Глава ЛДПР обратил внимание на то, что несколько лет назад он оценивал этот лимит в 80 кг, однако сейчас расширил предельную границу до 100 кг.
Больше ста килограмм — чиновник должен понять, что ему придется увольняться с работы. Он самоубийца. Он себя губит, это удар по его здоровью. Государство тратит на него деньги — лечение, лекарства. А он объедается каждый день. Так же нельзя! — заявляет Жириновский.
Ранее он призвал соотечественников не есть много, чтобы потом не страдать от лишнего веса. Первый обед, по словам Жириновского, можно устроить в 11:00. В это время допустимо съесть борщ, солянку или другой суп, один кусок хлеба, салат. Также можно пообедать «кусочком мяса», пельменями, варениками. Ужин должен быть лёгким, писал NEWS.ru.
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