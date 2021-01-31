Жириновский назвал причину протестных акций в России

https://static.news.ru/photo/20e9d838-63f3-11eb-954e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У россиян накопилось много негативной энергии из-за пандемии коронавируса и ограничений, поэтому они вышли на несогласованные акции протеста. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Это выход энергии. Скопилась из-за пандемии. Не столько из-за Навального вышли, — заявил политик в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, у людей не было места, где бы они могли собраться и проводить время после снятия ограничений. Жириновский добавил, что в России необходимо было открыть все учреждения.

Пусть люди пойдут и наговорятся. Почему мы не делаем так? — добавил отметил лидер ЛДПР.

Ранее стало известно, что как минимум 4818 человек задержали силовики по всей России на незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где увели 1515 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1097 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород (173) и Тверь (124). Всего задержания проходили в 85 городах страны, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Во многих городах России 31 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах были жёсткие задержания, писал NEWS.ru.