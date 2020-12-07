Жириновский напомнил о страшном прогнозе по COVID-19

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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что из-за коронавируса в США погибли гораздо больше людей, чем ожидалось, а число жертв будет только увеличиваться. Таким образом российский политик напомнил Штатам о страшном прогнозе по новой коронавирусной инфекции.

Жириновский стал героем программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». В начале шоу ведущий отметил, что Вашингтон считает главными угрозами для Штатов Россию, Китай и терроризм. В этот список COVID-19 не вошёл, хотя от него погибли уже более 281 тысячи американцев. Соловьёв заметил, что в США смеются над российской вакциной, а комик Джимми Фэллон и вовсе сказал, что Москва уже работает над вакциной от вакцины.

Это, считает журналист, напоминает смех сквозь слезы — учитывая, что ежедневно число заболевших COVID в США увеличивается на более чем 200 тысяч человек. Лидер ЛДПР согласился с этим мнением и усомнился в том, что закадровый смех настоящий — поскольку смеяться здесь не над чем.

Американцы говорили, что в США погибнут не менее 200 тысяч человек в этом году. Вот уже норма выполнена. Они даже перевыполнили норму. И будет ещё больше, — предупредил Жириновский.

К этому дню Соединённые Штаты стали лидерами в мире по числу подтверждённых случаев коронавируса. С начала пандемии там зарегистрировано более 14,7 млн заболевших, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

По словам действующего президента США Дональда Трампа, вакцинация от COVID-19 начнётся уже на этой неделе. Россия при этом находится на четвёртом месте по числу заболевших коронавирусом. На 7 декабря выявлено более 2,4 млн заболевших. В Москве уже начали работать кабинеты вакцинации от коронавируса.