Снаряд попал в жилой дом Горловки: как ВСУ атакуют территорию РФ 20 января

Фото: Даниил Пионтковский/ТАСС

Горловка. Квартира жилого дома, поврежденная в результате обстрела города со стороны ВСУ

ВСУ десять раз обстреляли ДНР за последние сутки, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атаки был поврежден жилой дом в Горловке. В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА противника над Брянской областью. Подробности новых попыток ВСУ атаковать территорию РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили десятки снарядов по ДНР

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за последние сутки украинские войска десять раз обстреляли территорию региона. В результате атак пострадал один человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемь обстрелов на Донецком направлении. Два обстрела на Горловском направлении», — говорится в сообщении.

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Горловке

Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате артиллерийского удара ВСУ по Горловке, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео с места событий, на котором видны поврежденные балконы и выбитые окна. Местный житель рассказал, что один из снарядов попал в крышу. В квартире частично обрушился потолок. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В ночь на 20 января стало известно, что в результате обстрела ВСУ Горловки пострадали три мирных жителя. По словам мэра города Ивана Приходько, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи.

«Вследствие массированного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан по улице Кирова и улице Пушкинской», — написал Приходько.

Фото: Даниил Пионтковский/ТАСС Горловка. Жилой дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ

Украинская армия вновь обстреляла Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел в своем Telegram-канале статистику обстрелов региона со стороны ВСУ за последние 24 часа.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 19 января разрушения выявлены в поселке Разумное — в пяти частных домовладениях и одном МКД, также поврежден один легковой автомобиль. В селах Крутой Лог и Стрелецкое пострадало по одному частному домовладению. В поселке Новосадовый и селе Беловском повреждено по одному автомобилю. Пострадавших нет», — отметил Гладков.

По его словам, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Сподарюшино — зафиксировано два прилета, обошлось без последствий. Руководитель региона отметил, что по окраинам сел Репяховка и Графовка в Краснояружском районе были выпущены два осветительных снаряда.

«Под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье — установлено два прилета. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Российские системы ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

В Минобороны РФ сообщили, что дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 06:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

«Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что беспилотник был нейтрализован над Клинцовским районом. Никто из жителей не пострадал, разрушения не были зафиксированы.

Чем опасны попытки ВСУ атаковать российские заводы

Атаки украинских беспилотников на пороховые заводы в России могут привести к серьезным авариям, сообщил полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, которые приводит URA.RU, при таких налетах возможна утечка токсичной азотной кислоты. Кроме того, подчеркнул Тимошенко, в результате удара могут загореться легковоспламеняемые химикаты.

«Допустим, взрыв произошел рядом с боковой стенкой емкости, появилась пробоина, начинает вытекать топливо. Если этот беспилотник не один и где-нибудь рядом взорвался второй, он попал в лужу топлива, то тогда произойдет пожар», — сказал Тимошенко.

Он пояснил, что для возгорания достаточно искры. Если она попадет в бак, скопившиеся в нем пары сдетонируют. Военнослужащий в отставке также подчеркнул, что нефтебазы являются объектами повышенной опасности.

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