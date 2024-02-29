«Жилищный вопрос не решен»: Нилов назвал первоочередные проблемы бойцов СВО Депутат Нилов: жилищный вопрос участников СВО остается нерешенным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники спецоперации все еще остаются без льгот в некоторых сферах жизни, рассказал в интервью NEWS.ru член рабочей группы по СВО, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, властям РФ еще предстоит обратить внимание на вопрос обеспечения этих военнослужащих жильем.

Жилищный вопрос у нас до конца до сих пор не решен. Вопрос выделения земельных участков. [В связи с этим] нами была предложена льготная ветеранская ипотека, — сказал собеседник NEWS.ru.

Депутат добавил, что особого внимания требуют также вопросы реабилитации военнослужащих и оказания им психологической помощи, чтобы не получить новый «афганский синдром». Для этого был создан фонд «Защитники Отечества», заметил парламентарий.

Ранее стало известно, что министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается освободить участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам. Согласно инициативе, 50% недополученного дохода банкам будет возвращать государство. Проект документа уже получил одобрение правительства.