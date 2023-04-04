«Жили в одном дворе»: соседка рассказала о семье Татарского Соседка рассказала о семье военкора Татарского и назвала его хорошим человеком

Фото: Личный архив Алексея Месяца

Алексей Месяц (Бабка)

Соседка Владлена Татарского из села Макеевка Донецкой области рассказала NEWS.ru о семье военного корреспондента. Они долгое время жили в одном доме, и их дети гуляли в одном дворе.

Ну, человек он хороший. Мы с ним жили в этом дворе на втором этаже. Потом там жил, когда женился. Ну, ничего плохого не могу сказать. И папа, и мама очень хорошие люди. И жена Марина, и детки очень хорошие. В одном дворе дочка гуляла с его девочкой Катей. В детстве он никогда не дрался. Я чуть-чуть старше его, — рассказывает женщина.

О взрыве 2 апреля женщина узнала от коллеги из местного училища. Видео с моментом взрыва ей тоже показали знакомые.

Ну, честно, как-то уж не верится. Его, наверное, буду помнить таким, какой был. Ну, не укладывается, — говорит соседка.

Владлен Татарский был убит взрывом 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемой в деле о его убийстве стала Дарья Трепова. Она принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая была начинена тротилом. Сегодня Басманный районный суд арестовал ее на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье о терроризме и незаконном хранении оружия.