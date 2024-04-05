Жильцам рассказали, как вывести неприятный запах от соседей Эксперт Васильев: для избавления от запаха соседей можно заменить входную дверь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соседские запахи проникают в квартиру через вентиляцию, дверь и окна, поэтому, чтобы избавиться от неприятных ароматов, можно заменить тамбурную дверь и установить систему вентиляции, рассказал LIFE.ru эксперт по строительным материалам Федор Васильев. По его словам, чужие запахи в квартирах — проблема многих домов, особенно зданий 1950–1960-х годов постройки со старым ремонтом.

Начать можно с простого — с замены квартирной и тамбурной дверей. Дверное полотно изначально может быть неровным и плохо прилегать к косяку, поэтому заменой уплотнителя отделаться не выйдет. Подыщите на замену старой двери ту, что имеет несколько контуров уплотнения и шторки на замочных скважинах, — объяснил эксперт.

Для окон специалист посоветовал купить приточную систему вентиляции. Такая система обеспечит циркуляцию воздуха даже при закрытых окнах и будет прогонять воздух через угольный фильтр для очистки. Кроме того, в системе вентиляции можно установить качественные обратные клапаны. Благодаря им в квартиру не попадут неприятные запахи.

Эксперт добавил, что самое трудное — найти щели и заделать их. Все трещины необходимо залить герметиком или монтажной пеной и, если нужно, заштукатурить.

Ранее россиянам рассказали, как легко избавиться от запаха чеснока. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, избавиться от резкого запаха изо рта помогут молоко и сливки.