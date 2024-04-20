Жесточайшее похолодание, мокрый снег: какая погода будет в РФ 22–28 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В европейской части России будут господствовать циклоны, на юге ожидаются большие температурные перепады. Сильное похолодание придет на юг Урала и Западной Сибири. А в некоторых континентальных районах Дальнего Востока возможны «островки» летнего тепла. NEWS.ru узнал, какая погода ожидается в РФ на неделе с 22 по 28 апреля.

Какой будет погода в Москве и Петербурге

Как рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в понедельник, 22 апреля, циклон принесет в Московский регион дожди. Большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов, во второй половине недели — местами до +19. Но тепло будет не везде и не всегда.

«В ночь на среду, 24 апреля, с приходом антициклона есть небольшая вероятность похолодания до нулевой отметки, но вряд ли температура воздуха будет отрицательной», — предупредил Александр Шувалов.

По его данным, в Петербурге и Ленинградской области очередной южный циклон принесет в начале недели осадки в виде дождя с мокрым снегом и неприятным северо-восточным ветром. Дневная температура в Северной столице прогнозируется на уровне 2–7 градусов. Чуть лучше должно стать во второй половине недели — тогда воздух может прогреться до +10.

«Погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов. В пятницу мы видели влияние одного циклона, когда на северо-западе европейской части России — в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде — шел снег, а в центре дул сильный ветер. Но это не последний такой южный циклон, следующий ожидается уже в понедельник-вторник», — отметил Шувалов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К чему готовиться жителям Поволжья, центра и юга России

В начале недели циклон, рассказал метеоролог, будет проходить по западной части Центрального федерального округа и принесет сильные дожди в Брянскую, Смоленскую, Новгородскую области. Местами дождь будет переходить в мокрый снег.

«Циклон быстро уйдет из средней полосы на север, ближе к Финляндии, а холодный фронт двинется на восток — в Поволжье, где во вторник-среду пройдут грозовые дожди, после чего начнется резкое понижение температуры с 26–28 градусов до 13–17 градусов тепла», — прогнозирует Александр Шувалов.

Ненадолго отступившая жаркая погода будет постепенно возвращаться на юг Европейской России, обещает собеседник NEWS.ru. Если в начале недели на Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет без осадков с температурой 21–23 градуса выше ноля, а на побережье даже немного прохладнее, то вторая половина недели будет отмечена повышением температурного фона до +30.

Где ожидается сильное похолодание

На Урале, как подчеркивает Александр Шувалов, прогнозируется «жесточайшее похолодание» с 15–20 до 0–5 градусов тепла в дневные часы. Со вторника оно ожидается в Екатеринбурге, со среды — в Кургане и Челябинске.

«Похолодание может сопровождаться осадками в виде мокрого снега. В этом смысле гораздо больше повезет Оренбургской области, Магнитогорску, Уфе и Стерлитамаку — там в дневные часы ожидается 20 и выше градусов тепла», — добавил Шувалов.

Не менее радикальная смена погоды ждет и регионы Юго-Западной Сибири, куда по касательной уходит холодный арктический воздух. В Омске, как видно по данным сервиса «Яндекс.Погода», после почти 30-градусной жары в выходные днем в понедельник, 22 апреля, похолодает до 15–17 градусов, а ко вторнику столбики термометров опустятся до 4–6 градусов. Но к концу недели местами потеплеет до 10–12.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске после 9–11 градусов тепла в понедельник на следующий день придут заморозки до –3 градусов. К выходным в столице Сибирского федерального округа потеплеет до +10. В Барнауле с +15 22 апреля похолодает до +5 в следующие дни с ночными заморозками. В Томской и Кемеровской областях в начале недели прогнозируется около 7–10 градусов, со вторника и почти до конца рабочей недели туда также придут ночные заморозки до минус 5–7 градусов, местами в северных районах до 11 градусов мороза. Местами возможны дожди и снегопады.

Где будет холоднее всего

В Красноярске, по данным сервиса «Яндекс.Погода», неделя начнется с дождливой и облачной погоды. Температурный фон на юге края и в соседней Республике Хакасия будет находиться в диапазоне от –4 до +6 в первой половине недели, к выходным потеплеет до 10–12 градусов.

На севере Красноярского края в понедельник температура воздуха будет в диапазоне минус 11–16 градусов, к середине недели в дневные часы возможны небольшие положительные значения, но к выходным опять придут морозы в пределах минус 5–7, в ночные часы до минус 12 градусов. Похожая погода ожидается и на Ямале.

На севере Якутии всю рабочую неделю будут держаться морозы в пределах минус 8–13 градусов, к выходным столбики термометров могут опуститься до минус 15, местами пойдет снег. В южных районах республики будет теплее. Даже в полюсе холода — Оймяконе — на юго-востоке субъекта в дневные часы будет держаться положительная температура — 4–6 градусов тепла, но по ночам местами до минус 7. В Якутске к середине недели воздух прогреется до 9 градусов тепла. Местами в столице республики в начале недели возможны небольшие дожди.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где на востоке страны будут островки тепла

В Забайкалье в начале недели ожидаются небольшие дожди, к выходным прогнозируется ясная и солнечная погода. В Чите в дневные часы ожидается 9–12 градусов, по ночам похолодает до нулевой отметки. В столице Бурятии — Улан-Удэ — в начале и конце недели днем около 9–11 градусов тепла, в четверг похолодает до +5. По ночам — от –1 до +2. Похожая погода прогнозируется и в Иркутске.

Тепло и дождливо начнется неделя на юге Амурской области. В Благовещенске в понедельник днем до +21, в последующие сутки дневные температуры будут держаться в диапазоне 14–19 градусов, по ночам — 5–9 градусов тепла. В северных районах области дождей будет больше, а также прохладнее. В Тынде — 3–9 градусов тепла днем, ночами до –1.

В Хабаровске почти всю неделю будет тепло и без осадков. В дневные часы до +18, но к выходным похолодает до +12, и в воскресенье, 28 апреля, прогнозируются дожди. Во Владивостоке неделя будет еще более ненастной и холодной, но к уик-энду, наоборот, должно потеплеть и стать солнечно. В дневные часы в столице Приморья ожидается 8–12 градусов выше ноля, по ночам 5–8 градусов тепла.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Виды Владивостока

На Сахалине всю неделю будет пасмурно. В начале недели прохладно — в диапазоне 1–7 градусов в дневные часы, к выходным на юге региона, в том числе в столице области Южно-Сахалинске, потеплеет до 12–14 градусов.

В Магадане столбики термометров на протяжении всех семи дней будут находиться около нулевой отметки с небольшими отрицательными отклонениями по ночам и слабыми плюсами (до +4 — 23 апреля) в дневные часы. Осадков там не ожидается. На севере Камчатки — от –3 до +1 днем и до –5 в ночные часы, на юге полуострова, в том числе в Петропавловске-Камчатском, днем воздух прогреется до 6–8 градусов тепла. Там также не прогнозируются дожди и снегопады.

Читайте также:

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Гидролог рассказала, как долго будет бушевать половодье

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на майские праздники

Первую грозу с градом в Москве сняли на видео

Синоптик раскрыл, каким будет лето в столице