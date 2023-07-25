«Думала, со мной не случится»: лыжница Комиссарова о переломе позвоночника Спортсменка Мария Комиссарова сломала позвоночник после статьи о трагедии с коллегой

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Мария Комиссарова

Российская фристайлистка Мария Комиссарова в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) рассказала, что сломала позвоночник на Олимпиаде 2014 года через 10 дней после прочтения статьи о сноубордистке Алене Алехиной, ранее получившей такую же травму. По словам Комиссаровой, история коллеги сильно впечатлила ее, после чего она упала на трассе во время тренировки и оказалась прикована к инвалидному креслу.

Помню, 5 февраля 2014 года, мы едем на Олимпиаду, и я читаю ее (Алены Алехиной. — NEWS.ru) интервью, как она сломала позвоночник во время рекламных съемок в США. Я это все через себя прожила. И думаю, ну со мной точно такого не случится. И через 10 дней я падаю и ломаю позвоночник: так же, в том же месте. Вообще жесть, — поделилась воспоминаниями Комиссарова.

Спортсменка заметила, что после травмы Алехина оказала ей поддержку, а позже девушки стали подругами.

Мы с Аленой выступали за одну федерацию горнолыжного спорта, но ранее никогда не пересекались, заочно были знакомы. А с тех пор мы начали общаться, даже в «Википедии» написали, что мы близкие подруги, — пояснила Комиссарова.

Ранее сообщалось, что обманувший спортсменку Комиссарову врач объявлен в розыск. Глава НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм подозревается в хищении почти 28 млн рублей у спортсменки, парализованной после тяжёлой травмы. Доктор обещал поставить фристайлистку на ноги, хотя при своей квалификации понимал, что это невозможно. Спортсменка подала иск на реабилитационный центр Блюма в Испании, где проходила лечение.