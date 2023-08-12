Пострадавшие от рук «звездного» хирурга попросили помощи у Кадырова Пострадавшие от рук пластического хирурга Хайдарова попросили помощи у Кадырова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Женщины, заявившие о том, что они пострадали от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова, записали видеообращение главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Адаму Делимханову с просьбой заступиться за них. Ранее на территории Чеченской Республики восстановил свой адвокатский статус Александр Добровинский, который защищает медика.

Мы все пострадавшие девушки сейчас боимся одного — что он уедет в другую страну и будет кромсать девушек уже там. Очень много пострадавших по всему миру. Мы просим вас о помощи, — сказала одна из девушек на видео.

На кадрах видны разошедшиеся швы, глубокие рубцы и гноящиеся раны. Пациентки Хайдарова заявили, что показали бы больше увечий, но это противоречит мусульманским правилам.

Женщины возмущены тем, что прооперировавший их хирург «катается на яхте и смеется им в лицо», в то время как они страдают от физической и моральной боли. По их словам, Добровинский также смеется над женщинами с искалеченными судьбами и называет их страдания «сиськиным бунтом».

Обратившиеся к Кадырову рассказали, что против адвоката, защищающего пациенток хирурга, развязана информационная война, а сами пострадавшие получают угрозы.

Ранее челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин пожаловался на неудачную пластику ягодиц, которую ему сделал Хайдаров. Он заявил, что решился на операцию в 2017 году. Мужчина уточнил, что ему сделали кривые ягодицы — одна оказалась выше другой. Кроме того, после пластики началось гнойное воспаление.