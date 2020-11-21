Жертвами коронавируса в России за сутки стали 467 человек

https://static.news.ru/photo/f7fc637e-2bcf-11eb-801c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 467 человек. Общее количество летальных исходов составляет 35,7 тысячи.

По данным на 21 ноября, выявлено 24,8 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились более двух миллионов человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны за сутки 26 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 1,57 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия находится на пятом месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, возглавляют рейтинг США, где число заболевших приближается к 12 млн. В первую тройку также входят Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн). Четвёртое место занимает Франция, там выявлено 2,1 млн случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились 57,5 млн человек.

Как писал NEWS.ru, главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что невыявленных случаев заболевания коронавирусом может быть в десятки раз выше данных статистики. Это явление наблюдается по всему миру, а не только в России. Дело в том, что в большинстве случаев люди болеют в лёгкой или бессимптомной форме.