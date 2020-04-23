Жертвами COVID-19 в России за сутки стали 42 человека

https://static.news.ru/photo/d6e9e392-8539-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России скончались 42 человека, заражённых коронавирусом. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек.

Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заражения, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи. Выздоровели около 4,9 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за сутки число заболевших возросло почти на две тысячи и составляет 33,9 тысячи человек. Скончались 288 человек и ещё 2,4 тысячи выздоровели.

В мире, согласно последним данным, насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные разрабатывают методику лечения коронавируса с использованием гелия. Уже начались её испытания в тестовом режиме на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.