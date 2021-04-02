Жертва скопинского маньяка рассказала, как её обманула Собчак

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала, что Ксения Собчак и её команда, работавшая над фильмом о Викторе Мохове, обманули её.
Во-первых, девушка считала, что фильм будет именно о жертвах маньяка, им дадут рассказать свою историю. Но вместо этого девушку «показали минут десять, и то урывками».
Сказали, что Ксения горит идеей разговора со мной и хочет дать мне возможность максимально высказаться. Позже редактор написала, что есть ещё формат фильма, но о том, что Мохов будет принимать в нём участие, речь не шла. Я считаю, что от меня это скрыли намеренно, — пожаловалась Мартынова в беседе с газетой «Известия».
Она также отметила, что редакторы Собчак сказали ей, что в Скопине лишь снимут виды города и разговоры с местными жителями, и «дали понять», что главной героиней фильма будет сама Екатерина.
Девушка призналась, что последний месяц, в том числе после выхода фильма Собчак, стал для неё очень тяжёлым и в моральном, и в физическом плане. Она не может понять, почему Мохова выпустили и изначально дали такой маленький срок.
Ранее NEWS.ru писал, что Мартынова рассказала об угрозах, поступавших ей от её мучителя. Именно это стало причиной просьбы в адрес Следственного комитета предоставить ей госзащиту и требования возбудить новое уголовное дело против мужчины.
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