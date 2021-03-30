Жертва скопинского маньяка потребовала возбудить против него уголовное дело

https://static.news.ru/photo/c337a3ca-9154-11eb-b7eb-96000091f725_660.jpg Екатерина Степанова Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Екатерина Степанова, которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, обратилась в Следственный комитет России (СКР). Она потребовала возбудить против него уголовное дело или ограничить его публичные высказывания.

Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается, у него нет никаких рамок, что говорить, что делать. Он может говорить, что хочет встретиться со мной, — цитирует её ТАСС.

Степанова добавила, что Мохов пытался добавить её в друзья в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Степановой, Мохов в интервью Ксении Собчак «незаконно распространял сведения о её частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы». Обращение направлено в прокуратуру Рязанской области и к главе регионального управления СКР Владимиру Некешину.

Как сообщалось, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Ранее Ксения Собчак уже оправдывалась за беседу с маньяком. Ещё до выхода фильма она заявила, что наперёд знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев. По её словам, завистникам и врагам лишь бы найти повод покритиковать её и неважно за что. Она заявила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным, писал NEWS.ru.