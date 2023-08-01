Жертва скопинского маньяка дала совет челябинской заложнице Жертва скопинского маньяка Мартынова посоветовала челябинской заложнице обратиться к психологу

Пострадавшая от рук скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова посоветовала челябинской заложнице, которую 14 лет удерживал в рабстве житель поселка Смолино Владимир Ческидов, обратиться к психологу. Комментируя ситуацию «360», девушка отметила, что ей также понадобится поддержка родных и близких.

Я думаю, что без психологов не обойтись никак. Да и состояние здоровья у нее в целом пострадало, потому что я читала некоторые подробности. Там все было очень жестоко. Единственное, на что можно надеяться, что у нее есть близкие и родные люди, — отметила Мартынова.

По словам жертвы скопинского маньяка, сама она смогла пережить произошедшее за 20 лет. Мартынова пояснила, что через два года после всех событий она почувствовала себя лучше, но полностью забыть об этом не удастся никогда. Она отметила, что, прочитав новость про уральскую заложницу, свою историю не вспомнила, но сильно сопереживала пострадавшей.

Екатерина Мартынова и Елена Самохина в возрасте провели в рабстве три с половиной года. Девушки в 2000 году стали секс-рабынями скопинского маньяка Виктора Мохова и находились в самодельном бункере. Одна из пострадавших родила от него троих детей, двое из которых выжили. Девушкам удалось спастись, передав на волю записку.

Ранее похищенная 14 лет назад жителем поселка Смолино Челябинской области Владимиром Ческидов женщина смогла сбежать. Жертва маньяка также рассказала, что мужчина убил другую жительницу города, расчленил ее тело и закопал.