Жертва Шабутдинова рассказала о «зеленых таблетках» на его курсах SHOT: ученица Шабутдинова заявила о подмешивании «зеленых таблеток» на курсах

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Telegram-канал SHOT заявил, что участникам курсов бизнес-тренера Аяза Шабутдинова подмешивали в кофе «зеленые таблетки», о чем рассказала одна из учениц блогера Наталья. Как передает канал ее слова, неизвестный препарат вызывал чувство эйфории и люди не могли ни о чем думать, только медитировали и слушали музыку.

Как выяснилось после следствия, обнаружили у Аяза гору зеленых таблеток. Мы все помним, что «Лайк кофе» всегда был на этих мероприятиях (курсах. — NEWS.ru). Вероятно, нам в кофе что-то подмешивали, и мы это употребляли. Было темно в зале, возможно, у нас всех были расширены глаза, мы не видели друг друга. Вот сейчас таблетки находятся на экспертизе, — рассказала девушка каналу SHOT.

Ранее на сидящего в СИЗО Шабутдинова написали еще два заявления о мошенничестве. В полицию обратились две женщины, которые проходили бизнес-курсы по его программам в «Лайк Центре». Одной из заявительниц является 61-летняя жительница столицы, которая в прошлом году перевела на счета организации 76 тысяч рублей.

Второй участнице курсов Шабутдинов предложил «оформить заявку на рассрочку». Женщина согласилась, решив, что заявление можно отменить, однако в один момент с ее счета сняли 314 тысяч рублей.