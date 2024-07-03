Жертва педофилов опасается, что освободившиеся обидчики украдут ее детей Пережившая в детстве порнорабство россиянка боится освободившихся обидчиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Архангельска Ксения Стребличенко, которая была потерпевшей в деле о детской порностудии, опасается, что освободившиеся обидчики могут нанести вред ей и ее семье. Своими опасениями она поделилась в интервью журналистке Веронике Косаткиной. В том числе по показаниям Стребличенко в 2019 году в колонию отправились Ольга Гусарова и Вадим Двораковский, которые снимали детское порно под прикрытием «модельного агентства».

Когда освободилась Ольга из тюрьмы — и Вадим в этом году освобождается, — я боялась, что она что-то сделает мне или моим детям. Потому что она угрожала моей матери в тюрьме, что она выйдет и что-нибудь сделает мне и моим детям. Мне все что угодно влезло в голову. Она живет рядом с моим домом. Я боялась, что что-то будет, но я ее не видела с прошлого года ни разу, — рассказала Ксения.

По словам девушки, ей продолжают сниться кошмары. Из-за пережитого опыта насилия она сильно переживает за своих малолетних детей.

Мне, конечно, снятся кошмары, как похищают моих детей. Но я уже к ним спокойнее отношусь. Приснился — ну ладно. Живем дальше, — делится Ксения.

Ксения снималась в студии у маминых знакомых с 11 до 16 лет. Семья начала снимать девочку в обычных сетах, но после начала предлагать обнаженные съемки. Сама девушка рассказала матери о совращении только в 19 лет, но та никак не отреагировала на это. В итоге, когда СКР начал расследовать дело, женщина получила срок больше, чем само семейство педофилов.

Ранее в Санкт-Петербурге бдительная женщина помогла выявить, предположительно, семью педофилов. Жительница района Ржевка услышала, как 40-летний мужчина общается с местной детворой, и из разговоров поняла, что тот показывает детям фотографии в стиле ню. Свидетель вызвала на место полицию. Стражи порядка задержали мужчину и изучили содержимое его смартфона. В результате также была задержана 39-летняя супруга мужчины. Обоих родителей подозревают в растлении своих детей — четырехлетнего сына и семилетней дочери.