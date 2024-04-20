Жертва домашнего тирана: последние новости дела Бишимбаева и Нукеновой

Фото: Социальные сети

Салтанат Нукенова

В Казахстане продолжается один из самых резонансных судебных процессов за последние годы — экс-министра Куандыка Бишимбаева обвиняют в истязаниях и убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Что случилось с Салтанат, как она попала в руки домашнего тирана, как оправдывается Бишимбаев и что это за женщина, с которой он встречался в ресторане, пока в соседней кабинке умирала избитая им жена?

Что случилось с Салтанат Нукеновой

Казахский астролог Салтанат Нукенова была найдена мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже Гастроцентра в Астане. В тот же день по подозрению в убийстве задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

По версии следствия, 8 ноября он жестоко избил Салтанат, а когда она потеряла сознание, он начал заметать следы преступления, вместо того чтобы вызвать скорую помощь.

Как пишут казахские СМИ, в 2017 году экс-министр был судим за коррупционные преступления — однако быстро вышел на свободу в 2019 году. После этого он познакомился с будущей женой.

Почему за свадьбу Салтанат наказали имама главной мечети Астаны

Журналисты подробно восстановили историю брака Салтанат и экс-министра. До встречи с будущим мужем Нукенова была независимой женщиной и зарабатывала на жизнь в качестве астролога. Как пишет StarHit, она не желала встречаться с мужчинами и даже не принимала клиентов мужского пола.

40-летний Бишимбаев увидел 29-летнюю Нукенову в соцсетях. Чтобы познакомиться с ней, он пошел на хитрость, подослав к понравившейся женщине подругу под видом клиента. Разведенный чиновник с четырьмя детьми от прошлого брака и судимостью не казался подходящим женихом ни самой Салтанат, ни ее родственникам, однако к октябрю 2022 года смог завоевать ее и предложил ей руку и сердце.

Как пишет Tengrinews.kz, новобрачные так и не смогли официально расписаться — они пытались сделать это через казахский аналог сайта «Госуслуги», однако там произошла ошибка из-за того, что он был ранее разведен. Тем не менее 17 октября 2022 года имам главной республиканской мечети Астаны провел для них традиционный обряд «неке кию» в присутствии свидетелей по собственному желанию.

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) сообщили, что теперь имам мечети получит дисциплинарное взыскание — он не имел права проводить обряд бракосочетания без официального свидетельства о браке.

Как пишет StarHit, уже вскоре Салтанат пожалела о своем выборе, поскольку первая стычка между супругами произошла вскоре после церемонии. Как рассказала кузина Нукеновой Айнура, после свадьбы девушка перестала видеться с друзьями и близкими, но при этом начала брать деньги в долг — муж запретил ей зарабатывать, общаться с подругами и родней, следил за каждым ее шагом, подозревая в несуществующих изменах, читал ее переписки в соцсетях. Вырваться из токсичных отношений девушка не сумела, даже когда Бишимбаев начал регулярно ее избивать.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Салтанат пыталась уйти от жестокого мужа

Защитить ее пытался брат Айтбек Нукенов: по его словам, за год семейной жизни Салтанат как минимум восемь раз пыталась уйти от мужа, однако потом вновь возвращалась к нему. Весной 2023 года Салтанат писала подруге, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести.

«Я много раз пыталась уйти. Он сказал — не отпустит. Говорит, что у моей семьи есть фото с побоями, якобы мы его будем шантажировать и из него деньги тянуть. И он просил видео сделать, где я голая, чтобы у него был рычаг давления на меня. Я ему говорила: „Ты просто монстр“. Но он без видео не отпустит», — признавалась Нукенова приятельнице.

Что случилось в ресторане BAU в Астане

4 ноября 2023 года Салтанат в последний раз ужинала с родными. В ночь с 8 на 9 ноября позвонила брату и сообщила, что скоро приедет, так как ушла от мужа. Однако живой семья ее уже не увидела.

Прокурор на судебном заседании огласил выводы следствия: вечером 8 ноября 2023 года Бишимбаев и Нукенова приехали на концерт российского певца Димы Билана в центральный концертный зал «Казахстан». Не дожидаясь окончания концерта, они отправились в ресторан BAU, который принадлежит семье Бишимбаева. Там он избивал Салтанат на протяжении всей ночи.

По версии следствия, в первый раз он избил Салтанат в туалете ресторана: данные экспертизы показали, что он срывал с ее рук подаренные украшения. Удар в лицо девушке был нанесен с такой силой, что у нее произошел оскольчатый перелом носа.

Второе избиение произошло в 7 утра в холле ресторана и попало на камеры видеонаблюдения. Экс-министр не отрицает, что бил жену, — по его словам, он «был злой», но якобы следил за тем, чтобы «наносить удары не по жизненно важным органам».

«Я схватил ее за волосы, дал четыре пощечины сильных — две с левой руки, две с правой, она в этот момент, видимо, упала. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру, по ягодице, я четко осознавал, что никакой жизненный орган не должен [быть задет]. Я пнул ее раза четыре: „Вставай, че ты“. Я был злой и начал за волосы ее поднимать», — рассказал в суде Бишимбаев.

Схватив за волосы, он отволок девушку в ВИП-кабинку, где нет камер видеонаблюдения. Что там происходило, неизвестно. Живой Салтанат оттуда уже не вышла. Вместо того чтобы вызвать скорую, Бишимбаев позвонил ясновидящей, которая якобы заверила, что девушка скоро очнется. Несколько часов жертва пролежала в ВИП-зале, где Бишимбаев оставил наблюдать за ней своего родственника Бахытжана Байжанова, директора ресторана.

А сам он уехал якобы по делам. Однако перед этим провел еще одну встречу.

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Что за женщина была у Бишимбаева

17 апреля адвокаты экс-министра попросили суд допросить блогера Гульнару Насырбекову. С этой женщиной Бишимбаев виделся в ресторане BAU 9 ноября, пока его гражданская жена умирала в одной из ВИП-кабинок.

По версии Бишимбаева, встреча с блогером якобы была организована заранее самой Салтанат. С ней он якобы обсуждал только рекламное продвижение ресторана.

Однако родственники погибшей девушки в декабре 2023 года озвучили другую версию. Кайрат Нукенов заявил журналистам, что Бишимбаев пытался хладнокровно скрыть убийство, пригласив для этого в ресторан женщину, похожую на Салтанат Нукенову. Там он уговаривал Насырбекову надеть одежду и украшения убитой, попасть под камеры и покинуть ресторан. Когда это не удалось сделать, он попросил персонал удалить записи с камер наблюдения.

Звонок в скорую поступил от Байжанова в 19:55 — спустя более 12 часов после избиения. В 21:40 медики закончили осмотр тела. К тому времени, по оценкам экспертов, девушка была мертва уже 6–8 часов.

Как пытался оправдаться Бишимбаев

Как пишет Tengrinews.kz, в суде обвиняемый заявил, что «лишь частично» виноват в случившемся, так как не думал, что пощечины и удары «не по жизненно важным органам» приведут к летальному исходу. Его адвокаты пытались доказать, что Салтанат умерла из-за некой давней травмы головы.

В суде Бишимбаев выставлял Салтанат пьющей женщиной в депрессии, которая в ходе ссоры с ним «сама упала», сама нанесла себе тяжелую травму носа, после чего якобы пьяная уснула.

Orda.kz отмечает, что мобильный телефон экс-министра пытались использовать его адвокаты в качестве аргумента защиты — однако в тот момент, когда судья предложила ему разблокировать телефон, он отказался. Адвокат Ерлан Газымжанов обвинил суд и следствие в намерении подделать вещественные доказательства.

Эксперты, опрошенные Forbes Woman, сходятся во мнении, что Куандык Бишимбаев рассчитывает, что сможет добиться оправдательного приговора, склонив на свою сторону консервативную часть казахского общества. Именно для этого он сам попросил, чтобы процесс был открытым и чтобы решение выносил суд присяжных.

Для консервативных казахских нравов важно понятие «уят» — общественное осуждение человека, не соответствующего моральным нормам. «Уят» в отношении женщины — это любое «неподобающее поведение», например, надеть короткую юбку, перечить мужу, не поклониться старшим родственникам, развестись или выйти замуж за иностранца.

Какие обвинения предъявили Бишимбаеву

Казахские СМИ сообщают, что экс-министру предъявили две статьи УК РК: его обвиняют в убийстве с особой жестокостью (ст. 99 УК РК) и истязании Салтанат Нукеновой (ст. 110 УК РК). Его родственника Бахытжана Байжанова обвиняют в укрывательстве (ст. 432 УК РК) и недонесении о преступлении (ст. 434 УК РК).

Как отмечает Orda.kz, истязание Бишимбаеву вменили из-за его требований о записи порнографического материала. Как рассказала СМИ адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, экс-министр смог добиться, чтобы Салтанат сняла видео, и в дальнейшем шантажировал ее этим, что подтверждается переписками.

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Куандык Бишимбаев

Почему из-за Салтанат «отменили» рэпера Jah Khalib

Дело об убийстве Салтанат Нукеновой вызвало острую общественную реакцию в Казахстане. В этот же скандал попал казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), известный в России сотрудничеством с Тимати. Причиной стал отрывок из подкаста ORTA 2022 года, где артист вместе с другими блогерами рассуждает на тему духовности и обсуждает женщин, которые своим внешним видом могут провоцировать преступников на сексуальное насилие.

«85% изнасилований женщин было по причинам „не в том месте, не в той одежде, не в то время“», — заявляет участник подкаста, правозащитник Жаслан Айтмаганбетов. На что Jah Khalib рассказал, что спокоен за свою супругу, так как она ходит с покрытой головой.

«Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице и она будет в безопасности», — заявил Мамедов.

Какова статистика семейного насилия

StarHit приводит данные статистики о семейном насилии. По данным Генпрокуратуры, ежегодно в Казахстане 150 женщин получают серьезные ранения, 200 — средней степени тяжести, 4000 — легкие травмы, а 80 погибают в результате побоев и агрессии дома.

Согласно российской аналитике, с 2011 по 2019 год среди убитых девушек жертвами домашнего насилия стали 65,8% погибших: 12 209 из 18 547 человек погибли от рук своего партнера или родственника. В период пандемии и локдаунов этот показатель вырос до 71,7%.

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