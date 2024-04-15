Жена Портнягина проходит по делу об отмывании денег Супруга блогера Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании денег

Фото: Социальные сети

Екатерина Портнягина

Жена блогера Дмитрия Портнягина Екатерина проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств, передает РИА Новости. Следователь на заседании в Тверском суде Москвы попросил удалить супругу бизнесмена из зала и ограничить общение между ними как фигурантами уголовного дела. Однако судья отказала в этом.

Екатерина Портнягина имеет статус подозреваемой по делу, — сказал следователь.

Сторона обвинения также попросила отправить Портнягина под домашний арест по уголовному делу о неуплате налогов и легализации доходов. Блогер признал вину.

Екатерина Портнягина ранее заявила, что за преследование ее супруга ответственен бизнесмен Андрей Ковалев. Она утверждает, что предприниматель угрожал блогеру и активно искал «потерпевших», чтобы отправить его за решетку. По словам супруги Портнягина, Ковалев владел информацией о ходе допросов и публиковал ее в Telegram-канале, хотя все участники следственных действий подписали документ о неразглашении.

Юрист Илья Русяев, комментируя дело Портнягина, сообщил, что блогеру может грозить наказание до семи лет лишения свободы. По его словам, для освобождения от ответственности возможны лишь общие основания, например, амнистия, истечение сроков давности или освобождение в связи с призывом на военную службу.