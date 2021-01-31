Жену Навального везут в отдел полиции в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/0f90aeae-63cb-11eb-bc06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики везут Юлию Навальную, задержанную на акции в поддержку её мужа, политика Алексея Навального, в отдел полиции в Новой Москве, рассказала её адвокат Светлана Давыдова.

Юрист не знает, в какое конкретно отделение хотят привезти женщину, передаёт «Интерфакс».

Её (Юлию Навальную. — NEWS.ru) пока не доставили в какие-либо конкретное ОВД. Едут в сторону Троицка, — сказала защитница.

Навальная присоединилась к акции днём. Она вышла на улицу в столичном районе Сокольники, где находится СИЗО «Матросская Тишина», в котором находится арестованный Навальный. Через некоторое время после этого люди в чёрной форме усадили женщину в синий микроавтобус без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 2119 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.