Жену экс-судьи Янгулбаева держат в спецприёмнике, сообщили в Чечне

Министр связи Чечни Ахмед Дудаев сообщил местоположение супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаевой. По его словам женщина в спецприёмнике в МВД. Она находится там за административное нарушение — оскорбление представителя власти, сотрудника правоохранительных органов, уточнил Дудаев в беседе с «360». По его словам, у задержанной есть всё необходимое, она ни в чём не нуждается.

Никакого похищения и намёка на какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции предпринято не было однозначно. Все действия правоохранительных органов были выполнены строго в рамках российского законодательства, — объяснил министр.

По его словам, правоохранители несколько раз направляли повестку по месту жительства Янгулбаева с просьбой явиться к следователю "для дачи показаний в качестве свидетеля. Супруга судьи проходит по делу о мошенничестве как свидетель. Но из-за того, что реакции на повестку не было, следователи вынесли постановление о приводе её в качестве свидетеля.

Правоохранители Чечни работали с местным отделом внутренних дел в Нижнем Новгороде, чтобы задержать Янгулбаеву, добавил Дудаев, подчеркнув, что юридически всё было обосновано и выполнено в рамках закона.

Ранее адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жену которого ранее задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью. Она отказалась раскрыть информацию о том, откуда они вылетели и куда.