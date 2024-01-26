Жену экс-губернатора Московской области развели на 2 млн рублей Baza: мошенники обманули жену Бориса Громова Фаину на 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники обманули супругу бывшего губернатора Московской области Бориса Громова Фаину на 2 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. По его данным, женщину напугали взломом аккаунта на Госуслугах.

Как стало известно каналу, утром 23 января 63-летняя потерпевшая получила звонок, женщине сообщили, что ее учетная запись взломана, а банковские счета под угрозой, а значит нужно как можно скорее снять сбережения и перечислить их на безопасный счет. По информации канала, Громова прислушалась и под руководством аферистов поехала в банк, где сняла часть денег, после чего поехала в другой банк, там она успела перевести злоумышленникам 2 млн 250 тысяч рублей.

Канал отмечает, что женщине потребовалась помощь сотрудников банка, чтобы внести остатки денег, но они догадались, что клиентка стала жертвой мошенников, и не позволили ей перечислить всю сумму. По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее телефонные мошенники обокрали заслуженного художника России и члена Союза кинематографистов РФ Игоря Лемешева. Деятелю культуры позвонили от имени сотрудников Центробанка и заявили, что кто-то пытается снять все его деньги и перевести преступникам. Чтобы остановить «мошеннические» действия, ему предложили отправить средства на «безопасный счет». Когда Лемешев понял, что его обманули, он обратился с заявлением в полицию. В общей сложности мошенники украли у него 446 тысяч рублей.