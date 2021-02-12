Жену актёра Ефремова вызвали на допрос

https://static.news.ru/photo/378abefc-6d41-11eb-ab5e-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жену актёра Михаила Ефремова Софью Кругликову вызвали на допрос по делу о лжесвидетельстве.

По данным Telegram-канала Mash, женщина присутствовала при разговоре мужа и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева, поэтому она может быть в курсе, предлагал ли защитник подкупить людей для дачи ложных показаний.

Сам Пашаев рассказал, что свидетелей защиты он искал самостоятельно.

Искал их сам. И никакие это не лжесвидетели. Я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал, — пояснил юрист.

Ранее актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, что ныне лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший его интересы в суде, предлагал «купить свидетелей» для суда. Такие показания заслуженный артист РФ дал во время допроса в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе. По словам Ефремова, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно скажут, что не видели актёра за рулём внедорожника. При этом Пашаев якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили только по 300 тысяч.

Между тем сам Пашаев усомнился в том, что актёр действительно дал такие показания. Во-первых, потому что в таком случае он является соучастником преступления, а во-вторых, потому что находился под домашним арестом и вообще не мог знать что-либо о подкупе свидетелей.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев, писал NEWS.ru.