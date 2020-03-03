https://static.news.ru/photo/8e57e4de-5d30-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин насчитывается в Вооруженных силах России, в минувшем году они получили 24 боевые награды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Он также отметил, что постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. В прошлом году он составил 27 человек на место. Этот показатель значительно выше, чем среди юношей, пояснил министр.

Кроме того, сейчас более 30 тысяч женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около 7000 имеют воинские звания прапорщиков и мичманов.

Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества, — заключил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что в рядах Вооружённых сил Украины служат по контракту 25 тысяч женщин.