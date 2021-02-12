Женщины Москвы и Петербурга вышли на акцию в поддержку политзаключённых

Акции в поддержку политических заключённых начались в Москве и Санкт-Петербурге. Женщины в центрах городов выстраиваются в цепи солидарности.
В столице мероприятие проходит на улице Арбат, у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. По оценкам журналиста телеканала «Дождь», в цепь
Корреспондент «Медузы»
Вышедшие на протест женщины говорят, что пришли поддержать жену политика Алексея Навального Юлию, а также арестованных, которые находятся в изоляторе «Сахарово»,
В Северной столице акция проходит на одной из набережных. В ней принимают участие около 70 женщин, провокаторов и полиции на месте нет,
Формат цепей солидарности часто использовался на протестах против президента Александра Лукашенко в Белоруссии. Там в цепи также вставали женщины.
Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.