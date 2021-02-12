Женщины Москвы и Петербурга вышли на акцию в поддержку политзаключённых

https://static.news.ru/photo/981f5bca-6eb7-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/sotavision/youtube.com

Акции в поддержку политических заключённых начались в Москве и Санкт-Петербурге. Женщины в центрах городов выстраиваются в цепи солидарности.

В столице мероприятие проходит на улице Арбат, у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. По оценкам журналиста телеканала «Дождь», в цепь встали больше 160 человек. Кроме того, на акцию пришли сторонники провластной националистической организации SERB. Люди без какой-либо символики пытаются вручить женщинам цветы, однако они все отказываются, передаёт «Медиазона».

Корреспондент «Медузы» отмечает , что число участниц акции может быть меньше, чем число пришедших на неё журналистов. По информации Avtozak Live, полицейские ещё не появились у места проведения мероприятия.

Вышедшие на протест женщины говорят, что пришли поддержать жену политика Алексея Навального Юлию, а также арестованных, которые находятся в изоляторе «Сахарово», сообщает РБК.

В Северной столице акция проходит на одной из набережных. В ней принимают участие около 70 женщин, провокаторов и полиции на месте нет, передаёт Sota. При этом накануне участницам акции в Петербурге начали поступать угрозы от ультраправых активистов, отмечает Readovka.

Формат цепей солидарности часто использовался на протестах против президента Александра Лукашенко в Белоруссии. Там в цепи также вставали женщины.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.