Женщину осудили на 12 лет за склонение дочери к употреблению наркотиков

Жительница Барнаула, подсадила на употребление наркотиков свою 10-летнюю дочь. Девочку госпитализировали с галлюцинациями после одного из приёмов запрещённого вещества. Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы, сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что женщина, страдающая наркотической зависимостью, путём уговоров и убеждений склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков, которые приобретала через сеть «Интернет»... Собранные... доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице города Барнаула... которые суд принял во внимание, назначив ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с июня по август 2021 года женщина неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество путём курения. При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. Во время следствия женщина заявляла, что ничего не помнит об этом.

Ранее участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей. По предварительным данным, она совершила это под действием наркотиков.

Раненую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Отца доставили в отделение травматологии, у него повреждён нерв на левой руке. Колупаева задержана до суда, где ей изберут меру пресечения.