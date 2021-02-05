Женщину на Сахалине оштрафовали на 30 тысяч за пикет против школьника

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Суд в Южно-Сахалинске обязал местную жительницу, мать одного из учеников школы № 21, выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за организацию пикета против школьника-хулигана.

Её обвинили в вовлечении несовершеннолетних в участие в незаконном собрании, так как она оповещала о готовящемся мероприятии родителей других учеников и преподавателей через социальную сеть «ВКонтакте». Сама женщина в суде заявляла, что не признаёт вину. По её словам, никого к участию в пикете она не привлекала, и на территории учебного заведения не проходило никаких акций, пишет «Российская газета».

В сентябре NEWS.ru писал, что группа школьников, их родителей и учителей устроили пикет возле школы № 21 с требованием удалить из школы одного из учеников, который неадекватно себя вёл: срывал уроки, нападал на одноклассников и преподавателей и запугивал детей. Администрация школы в 2019-2020 учебном году перевела хулигана на дистанционное обучение, однако в сентябре 2020 года он вернулся в класс и снова стал причиной множества проблем.

Вице-мэр города Елена Фёдорова заявляла, что в школе будет проведена оценка работы администрации и педагогического коллектива.