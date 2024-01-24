Женщинам за 50 рассказали, от каких причесок лучше отказаться Стилист Левина посоветовала женщинам старше 50 лет отказаться от длинных волос

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Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от длинных волос и ярких окрашиваний, посоветовала стилист, парикмахер Лилия Левина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что неуместно могут выглядеть креативные прически, например, выбритые затылок или виски, а также короткие графичные челки.

После 50 лет дамам лучше отказаться от слишком длинных волос, яркого окрашивания, креативных причесок, например выбритых затылков, висков, очень коротких графичных челок. Это будет выглядеть неуместно и может их испортить, — пояснила стилист.

Длинные волосы ассоциируются с девушками и молодыми женщинами. Поэтому такая прическа у взрослых женщин может не соответствовать образу и создавать ненужный контраст, подчеркнула парикмахер. Стоит отдать предпочтение коротким стрижкам или средней длине, чтобы не выглядеть вульгарно. При выборе цвета Левина советует обратить внимание на теплый блонд или теплые темные цвета.

Холодные оттенки уже выходят из моды. Кроме того, коже женщин старшей возрастной группы они придают налет серости. Нездоровый вид, как будто человек болел и вышел из больницы, — заключила стилист.

Дизайнер Наз Маер ранее посоветовал женщинам после 40 лет отказаться от бесформенных длинных юбок. По его словам, навредить образу могут и джинсы с высокой талией, стилизованные под 90-е.