Женщинам в декрете объяснили, как получить кредит Генеральный директор МФК Петков предложил женщинам в декрете брать кредит с созаемщиком

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Женщинам в декрете или беременным при необходимости взять кредит можно рассмотреть вариант с созаемщиком, рассказал генеральный директор микрофинансовой компании (МФК) Андрей Петков. В разговоре с РИАМО он отметил, что такой вариант подходит, когда необходимо получить сравнительно крупную сумму. При этом созаемщиком не обязательно должен быть родственник.

Это хороший выход, когда необходимо занять сравнительно крупную сумму. Созаемщики несут равную ответственность по кредиту, а быть ими могут не только супруги или родственники — закон разрешает привлекать на эту роль любого подходящего человека, — пояснил эксперт.

Петков подчеркнул, что по закону любой совершеннолетний и дееспособный гражданин имеет право на получение кредита. Но на практике беременным и женщинам в декрете часто отказывают. Это связано с отсутствием стабильного дохода, поэтому у финансовых организаций есть множество отговорок, чтобы отказать этим категориям.

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Платежеспособность заемщика основана на размере дохода и его регулярности. При выдаче кредита беременным или женщинам в декрете банки также обращают внимание на несколько факторов: есть ли у нее поручители, замужем ли она, какой тип кредита оформляется и работает ли она в данный момент, пояснил эксперт.

По словам Петкова, также можно обратиться не в банк, а в микрофинансовую организацию. Такой способ подойдет тем, кому нужна сумма до 30 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что МФК часто готовы одобрять займы тем клиентам, которым в банке с большой вероятностью откажут.

В аналитическом центре НАФИ ранее заявили, что каждый второй заемщик за последний год испытывал трудности с выплатой кредита. Наиболее высокая доля россиян, имеющих затруднения по выплате кредитов, отмечена среди граждан 25–34 лет. Также часто с проблемами сталкиваются россияне, не имеющие высшего образования.