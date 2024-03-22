Женщинам старше 50 лет рассказали, как освежить образ Стилист Скороходова: костюмы могут помочь женщинам старше 50 лет освежить образ

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Брючные костюмы, платья А-силуэта и белые рубашки помогут женщинам старше 50 лет освежить весенний образ, заявила стилист Анна Скороходова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что белая рубашка прямого кроя отлично скрывает практически все недостатки фигуры и визуально сглаживает неровности на лице.

Белая рубашка прямого кроя отлично моделирует практически все изъяны фигуры. Она освежает образ. Но самое главное — не добавляет лишних лет за счет оттенка, который визуально немного сглаживает различные неровности на лице, — рассказала Скороходова.

Чтобы сделать образ с рубашкой интереснее, можно закатать рукава или выбрать модель с необычным воротником, например, стойкой — это позволит выгодно подчеркнуть зону шеи. Среди брючных костюмов рекомендуется присмотреться к лимонным, светло-желтым, небесно-голубым и лавандовым оттенкам. Скороходова уточнила, что платье А-силуэта длины макси будет красиво смотреться как с ремнем, так и без дополнительных элементов. Если хочется показать руки, можно надеть удлиненный свободный топ прямого кроя с расклешенными брюками или джинсами.

Скороходова ранее рассказала, что джинсы фасона скинни лучше не носить женщинам старше 50 лет. Эксперт подчеркнула, что излишне обтягивающие модели не молодят, а только подчеркивают недостатки фигуры.