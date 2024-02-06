Женщинам рассказали, какие привычки после мытья могут навредить волосам Трихолог Егорова: после мытья волос нельзя долго ходить с полотенцем на голове

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После мытья волос нельзя долго ходить с полотенцем на голове, предупредила женщин трихолог Татьяна Егорова. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что, если оставлять полотенце дольше пяти минут, образуется «паровая баня». Выделения из сальных желез увеличиваются, что приводит к загрязнению волос.

Не ходите с полотенцем на голове больше пяти минут. Иначе происходит паровая баня. Корни волос прилегают близко к коже, усиливаются выделения из сальных желез, от этого волосы больше загрязняются. Поэтому сушите волосы феном сразу после мытья, — пояснила трихолог.

Также не стоит ложиться в постель с мокрыми волосами. Подушка впитает в себя влагу, а такая среда благоприятна для развития пылевых клещей. Егорова уточнила, что привычка ложиться спать с мокрыми волосами со временем может привести к аллергии, зуду и покраснениям кожи головы. Трихолог посоветовала тщательно просушивать корни волос и расчесывать пряди по всей длине после мытья. Допустимо, чтобы волосы оставались слегка влажными.

Химик Татьяна Дроганова ранее рассказала, что необходимо наносить небольшое количество лака для волос, чтобы обезопасить себя при использовании средства. По ее словам, нужно наносить лак с расстояния вытянутой руки.