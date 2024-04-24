Женщинам рассказали, как определить симпатию со стороны мужчины Психолог Романив: внимание к деталям говорит о симпатии со стороны мужчины

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Если мужчина уделяет внимание деталям, добавляется в друзья в социальных сетях и держит зрительный контакт, это может означать симпатию с его стороны, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. По ее словам, можно понять, что мужчине нравится женщина, если он инициирует прикосновения и старается сократить дистанцию с ней.

Эксперт отметила, что, если у мужчины возникла симпатия к женщине, он будет стараться как можно чаще прикоснуться к ней, даже если в этом нет никакой необходимости. Такие прикосновения должны быть деликатными, поскольку он не будет рисковать.

Если мужчина интересуется всеми малейшими подробностями жизни женщины, вероятнее всего, она ему нравится, объяснила психолог. Также это можно определить, обратив внимание на социальные сети, где мужчина будет всячески поддерживать связь, даже простыми смайликами.

Романив добавила, что симпатия всегда подразумевает взгляд прямо в глаза, а улыбка это только подтверждает. Если мужчина немного вторгается в личное пространство женщины, а при общении с ней у него открытая и расслабленная поза, это также может означать его заинтересованность.

Ранее психолог Карина Чен рассказала, что, если женщина на свидании чрезмерно пользуется телефоном или обсуждает бывших партнеров, это может отпугнуть ее спутника. Среди других действий, которые могут быть неправильно истолкованы или создать неприятное впечатление, эксперт выделила токсичные комментарии в адрес окружающих или знакомых.