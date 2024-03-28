Женщинам после 50 рассказали о секретах макияжа Стилист Скороходова: женщинам после 50 лучше отказаться от черной подводки

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Чтобы не выглядеть вульгарно, женщинам после 50 лет лучше отказаться от черной подводки и матовых ярких теней, посоветовала стилист Анна Скороходова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист также призвала дам не наносить обильно пудру и тональные средства, это только подчеркнет недостатки кожи.

Стоит учитывать, что кожа дам 50+ менее эластична, поэтому не нужно наносить обилие тонального средства и щедро покрывать лицо пудрой. Эти манипуляции лишь подчеркнут морщины, различные складки и дефекты, — рассказала эксперт.

Специалист также рекомендовала черную подводку для глаз заменить на коричневый карандаш, который необходимо будет растушевать. Так получится придать образу благородный вид. Кроме того, стоит отказаться от ярко-желтых, насыщенных синих и зеленых теней. По словам Скороходовой, женщинам после 50 лучше подойдут перламутровые тени коричневого, розоватого, пудрового, бежевого и кофейного оттенков.

Они могут смотреться интересно, если наносить их не полностью на всю поверхность века, а дозированно. Таким образом, перламутровые тени будут добавлять акцент в макияж, освежать внешний вид и не добавят возраста, — отметила эксперт.

Кроме того, лучше не перебарщивать с румянами, не пользоваться темными, а также перламутровыми помадами. Не добавит молодости и четкий контур для губ, который может расплываться и переходить в морщинки, добавила стилист.

Дерматолог Муниб Шах ранее заявил, что регулярное использование бальзама для губ может привести к ухудшению состояния кожи, сухости, шелушению и дерматиту. Он также сказал, что такие средства порой провоцируют частое облизывание губ.