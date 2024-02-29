Женщинам плюс-сайз назвали одежду, от которой им лучше отказаться Дизайнер Маер: женщинам плюс-сайз стоит отказаться от обтягивающих вещей

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Женщинам плюс-сайз лучше отказаться от обтягивающих вещей, посоветовал дизайнер Наз Маер. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что лучше отдать предпочтение свободным футболкам на один-два размера больше, чтобы не подчеркивать недостатки фигуры.

Если вам нравятся трикотажные футболки с коротким или длинным рукавом, то запомните, что такие вещи ни в коем случае не должны облегать фигуру, подчеркивая все ее недостатки. Выбирайте то, что более свободно, — пояснил дизайнер.

Также женщинам плюс-сайз не рекомендуется носить авангардные модели. Им гораздо лучше подойдут классические варианты, например, платья-футляры. Важно научиться правильно подбирать цвета. Маер советует присмотреться к контрастным вставкам и ярким акцентным аксессуарам. Кроме того, стоит избегать коротких юбок, обуви на плоской подошве и чрезмерного оверсайза. Дизайнер отметил, что важно правильно подобрать белье. Так, под некоторые наряды стоит надевать корректирующее белье.

Маер ранее рассказал, что нужно отказаться от любых вещей не по размеру, а также от предметов гардероба из некачественных материалов, чтобы не испортить внешний вид. По его словам, фигуру сделает нелепой также одежда, вышедшая из моды.