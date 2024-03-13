Женщинам перечислили элементы одежды, которые выдают низкую самооценку Модный эксперт Шерипова: вещи оверсайз могут говорить о низкой самооценке

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Выбор в пользу оверсайз, слишком откровенные элементы гардероба или чересчур яркие вещи могут говорить о низкой самооценке, предупредила эксперт в области моды Елена Шерипова. В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что зачастую любительницы носить вещи больших размеров не имеют проблем с фигурой.

Как уточнила эксперт, слишком откровенные наряды часто носят женщины, страдающие от низкой самооценки. Таким способом они пытаются замаскировать свои комплексы. Кроме того, броские и кричащие цвета в одежде используются, чтобы скрыть неуверенность: они помогают выстроить барьер между человеком и окружающим миром.

Шерипова отметила, что постоянный выбор черных вещей также говорит о проблемах с самооценкой. Такая цветовая гамма позволяет оставаться незаметной в толпе. Эксперт посоветовала не носить такие наряды ежедневно. Также она порекомендовала отказаться от спортивных костюмов: обычно они смотрятся неуместно.

Дизайнер Наз Маер ранее рассказал, что собрать стильный и дорого выглядящий образ можно с помощью таких принтов, как «гусиная лапка», «принц Уэльский», горох и шевронный рисунок. По словам эксперта, эти узоры традиционно воспринимаются как презентабельные и элитные.